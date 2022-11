Taglio di circa 700 istituti in 2 anni | la norma sul dimensionamento scolastico in manovra pone diversi dubbi

(Di domenica 27 novembre 2022) Lo scenario proposto dalla legge di bilancio approvata in Consiglio dei Ministri il 21 novembre non sembra essere roseo perspecialmente al Sud, con un possibiledi 700in un biennio dovuto al. L'articolo .

IL GIORNO

Serviva unenergico". Quanto al fisco, ricorda Bononi, "una vera riforma del fisco deve ...solo e sempre a margine dei tributi esistenti" e "l'estensione della aliquota piatta si valuta in...... Casamicciola travolta dal fango - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshowdel nastro A ... Tredici i feriti,200 le persone evacuate. Alle 11 a Palazzo Chigi si terrà il Consiglio dei ... Teatro, la stagione dei tagli: "Sfoltiremo il programma Capitali della Cultura 2023" - Cronaca Un Rolex "arcobaleno" dal valore di mercato di circa 650 mila dollari: lo indossa per i Mondiali di Qatar 2022 il capitano dell'Inghilterra, Harry Kane. Lo riporta la Bbc, facendo riferimento ...Taglio del peso: ecco le strategie dietetiche per gli sport da combattimento dalla perdita di peso acuta al recupero e la nutrizione per la competizione.