Roma | le 12 fatiche di Mourinho

(Di domenica 27 novembre 2022)- Non saranno le imprese di Eracle (Ercole nella mitologiana), ma le dodicidinon sono certo una passeggiata. Anzi, sono sfide che il tecnico dovrà superare, non per ...

Siamo la Roma

... non per espiare qualche colpa come il mito greco, ma per costruire unaalla sua altezza e che possa ambire a obiettivi sempre più importanti. Dodici, appunto, ostacoli da superare e ...... mediare, confortare, arginare le tensioni facendosi talvolta carico dellesociali. Questa ... San Giovanni Paolo II con queste parole salutò i militari giunti aper il Giubileo del 2000 ... Le 12 fatiche di Mourinho Ci si aspetta una Roma diversa nel 2023 Non saranno le imprese di Eracle (Ercole nella mitologia romana), ma le dodici fatiche di Mourinho non sono certo una passeggiata. Anzi, sono sfide che il tecni ...Martedì si chiuderà la tournée in Asia: il tecnico si concentrerà sulla squadra verso la ripresa della stagione e i tre big match di gennaio ...