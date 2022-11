Mariotto sbrocca contro Selvaggia Lucarelli | “Sei una scimmia che getta escrementi contro tutti”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 27 novembre 2022) Puntata più che infuocata quella di Ballando con le stelle in onda il 26 novembre 2022. E viste tutte le dichiarazioni che ci sono state in settimana da parte dei giurati, di alcuni di loro, non ci si poteva aspettare che lo spettacolo a tratti imbarazzante che si è visto su Rai 1. In particolareha deciso di togliersi diversi sassolini dalla scarpa e per tutta la serata ha lanciato frecciate ai suoi colleghi. Fino a quando,non ha perso la pazienza e ha pesantemente attaccato la sua collega. Tutto è iniziato dal commento che laha riservato a Iva Zanicchi.ha sottolineato che la Zanicchi poteva essere un concorrente diverso, e che invece ha puntato troppo a buttarla in caciara, come più volte ha detto dall’inizio di questa edizione di Ballando con le ...