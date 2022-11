Iran | donne protestano a Zahedan | lavoratori dell' acciaio a Isfahan

Un gruppo dimarcia reggendo cartelli di protesta, urlando e cantando "Morte al dittatore" e "Morte a Khamenei", il leader supremo dell', nella citta' di Zahedan nella provincia iraniana del Sistan - ...... si sono tenuti dei panel che hanno trattato il caso di Mahsa (Jina) Amini, assassinata il 16 settembre a Teheran e le conseguenti rivolte in; la resistenza dellein Palestina, con ...La Banca centrale dell'Iran ha obbligato le filiali bancarie iraniane a non fornire servizi alle donne che non indossano l'hijab obbligatorio ...A settantadue giorni dall'uccisione a Teheran di Mahsa "Zina" Amini la rivolta delle donne non accenna a diminuire, scuotendo le fondamenta della teocrazia degli ayatollah: per il sociologo Asef Bayat ...