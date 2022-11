Il Napoli vuole blindare Osimhen | un aiuto potrebbe arrivare dal Decreto Crescita

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 27 novembre 2022) Mentre i Mondali in Qatar iniziano a entrare nel vivo, le squadre di club a breve ritorneranno in campo per prepararsi in vista della ripresa del campionato prevista per il prossimo 4 gennaio. Ilsi ritroverà a Castel Volturno a inizio settimana prossima per poi partire il 1° o 2 dicembre in Turchia, ad Antalya, dove farà un breve ritiro in cui disputerà anche due amichevoli internazionali. Nel frattempo, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta sfruttando questo periodo di pausa per lavorare ad alcuni rinnovi di contratto. La società sta valutando anche un possibile adeguamento di stipendio per il suo bomber Victor. Victor(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Rinnovo, aiuti dalLa stagione super del ...