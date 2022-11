Galles-Inghilterra | probabili formazioni | pronostico e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 27 novembre 2022) Martedì 29 novembre 2022, alle ore 20, presso l’Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan, si giocherà, match valido per la terza giornata del Gruppo B della prima fase dei Mondiali in Qatar. Agli inglesi basterà anche un pareggio, mentre i Dragoni Rossi devono vincere assolutamente sapendo che anche questo potrebbe rivelarsi inutile.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? Dopo una vittoria e un pareggio, la formazione di Southgate deve fare almeno un punto per poter avere la certezza di accedere agli ottavi. Nell’ ultimo match sono stati bloccati dagli Stati Uniti che avrebbero meritato di vincere per le tante occasioni create, tra cui anche una traversa. I rossi di Page, dopo il buon pari contro gli Stati Uniti, hanno compromesso tutto facendosi battere clamorosamente dall’Iran, e ora ...