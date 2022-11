Eleonora Sirabella | la prima vittima di Ischia era un angelo Chi sono gli 11 dispersi

(Di domenica 27 novembre 2022) Era commessa in un negozio di, 31 anni, laaccertata della frana di Casamicciola. Era originaria di Lacco Ameno e viveva sull'isola con il compagno, Salvatore Impagliazzo...

Il Dispari Quotidiano

Era commessa in un negozio di Ischia,, 31 anni , la prima vittima accertata della frana di Casamicciola. Viveva con il compagno, ancora disperso, nella zona del Rarone, una delle ...Si chiama, 31 anni, abitante assieme al marito, ancora disperso, di una delle palazzine di Casamicciola maggiormente colpite dalla frana. Non è stato immediato il riconoscimento di ... #FranaCasamicciola. Eleonora Sirabella, la prima vittima A Ischia si continua a scavare, anche a mani nude, alla ricerca delle undici persone disperse dopo l’alluvione provocata ...Frana a Casamicciola, sul'isola d'Ischia, 11 dispersi e una vittima, una donna di 31 anni; atteso per oggi consiglio dei ministri ...