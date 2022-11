Traffico Roma del 26-11-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 novembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’ascolto in zona stadio Olimpico chiusa per incidente viale dello Stadio Olimpico in direzione Piazzale Maresciallo Giardino deviazione su via del campeggio altro incidente poi su via Appia Antica rallentamenti in prossimità di Vicolo delle Sette Chiese in zona Prima Porta rallentamenti anche qui per incidente su via Tiberina all’altezza di via Pietro Davanzo alle porte disulla A12Civitavecchia chiuso da questa notte per incidente il tratto tra maccarese-fregene ed il video perFiumicino In quest’ultima direzione in programma a partire dalle 14:30 a una manifestazione nazionale con corteo in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne il corteo prenderà il via da Piazza della Repubblica per arrivare a Piazza di Porta San Giovanni ...