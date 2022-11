Taranto | ipotesi di truffa aggravata ai danni dello Stato | sospese da Kyma Ambiente le procedure del concorso Ieri la perquisizione della polizia

Leggi su noinotizie

(Di sabato 26 novembre 2022)mattina i poliziotti hanno svolto perquisizioni nella sede di esame delper undici ispettori ambientali, indetto da. Stando ad un comunicato, una persona avrebbe ammesso le proprie responsabilità. L’è diai, in relazione appunto alche dunque rischiava di essere truccato. Di seguito un comunicato diffuso da, risalente apomeriggio: Il Consiglio di Amministrazione di, convocato in data odierna, ha determinato la sospensione, in via di autotutela, di tutte ledi ...