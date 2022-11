Sci di fondo | 10 km femminile Ruka 2022 | doppietta svedese con Andersson e Karlsson | Ganz 21esima

(Di sabato 26 novembre 2022)nella 10km, gara valida per la Coppa del Mondo/2023 di sci di. Ebbatrionfa sul finale davanti alla compagna di squadra Frida, seconda a 5? dalla vetta. Terzo posto per la tedesca Katharina Hennig a 13? e Norvegia giù dal podio, con Kalvaa quarta con 13” di ritardo davanti alla finlandese Parmakoski. In casa Italia un buon 22esimo posto per Caterinache chiude la sua gara con un ritardo di 1’18” da, mentre Comarella è 32esima a 1’45” dalla testa. SportFace.

OA Sport

LIVE Sci di fondo, 10 km Ruka 2022 in DIRETTA: Ebba Andersson trionfa davanti a Frida Karlsson! Discreta Ganz. Alle 13.30 gli uomini