Quante posizioni guadagna Lorenzo Sonego con le vittorie in Coppa Davis? Il nuovo ranking ATP e la classifica

(Di sabato 26 novembre 2022)ha sconfitto Denis Shapovalov per 7-6, 6-7, 7-4 e ha regalato un punto cruciale all’Italia nella semifinale dicontro il Canada. Il tennista piemontese ha sciorinato una prestazione superlativa sul cemento indoor di Malaga, riuscendo a recuperare lo svarione avuto quando si trovava in vantaggio nel tie-break del secondo set e poi firmando una prestazione autoritaria nella terza frazione decisiva. L’azzurro ha vinto la seconda partita consecutiva nella massima competizione per Nazionali di tennis, dopo quella portata a casa due giorni fa contro Frances Tiafoe nel quarto di finale contro gli USA.sta dimostrando una forma fisica davvero invidiabile e si sta rivelando il grande trascinatore dell’Italia in terra spagnola. La battaglia contro il ...

