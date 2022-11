Mondiali di calcio Qatar 2022 | dove vedere tutte le partite in tv e streaming

Le probabili formazioni Tunisia (3 - 4 - 3): Dahmen; Bronn, Meriah, Talbi; Drager, Skhiri, Laidouni, Abdi; Ben Slimane, Khazri, Msakni.Riepiloghiamo dunque quale sarà l'orario di Polonia - Arabia Saudita, il programma del match e come seguirlo in tv e in streaming. La partita, a causa di un cambio di palinsesto, verrà trasmessa su ...Paredes rischia ora la panchina e il ct dell’Argentina Scaloni avrebbe già pensato al sostituto del centrocampista bianconero. La soluzione del CT Scaloni! Sei qui: Home » News » Argentina, Paredes ha ...I Mondiali in Qatar proseguono con le sfide quotidiane, tra cui anche Argentina-Messico, match più atteso della giornata ...