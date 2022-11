La Rai dice no a Miss Italia La delusione di Patrizia Mirigliani | “Segno di ignoranza”

(Di sabato 26 novembre 2022) Per anni è stata la casa del concorso di bellezza più amato, ma da un po’ di tempo non è più così. E ogni possibilità di rivedere la storica kermesse sui canali del servizio pubblico è naufragata del tutto: la Rai infatti ha detto no a, come ha spiegato la patron del concorsoche non ha nascosto la, il no della Rai aNon tornerà sulla Rai la finale di, per tanti anni ospitata sui canali del servizio pubblico. A rivelarlo è stataa margine dell’appuntamento La cultura che sconfigge la violenza, dove era presente il ministro Gennaro Sangiuliano. Lo ha fatto ai ...

RaiNews

... "Avevamo in progetto di fare la finale di Miss Italia all'interno di un contenitore tv per famiglie sotto le feste di Natale, sullaanche se non su Rai1 ha spiegato la patron del concorso - ......perchè non li ha'Tenete Stramaccioni a commentare qualcosa ogni giorno anche a mondiale finito @#... 2022 #Stramaccioni come siin gergo la Tunisia è messa non bene #FIFAWorldCup Pippo (@... Coppa Davis 2022, l'Italia cerca l'impresa nella semifinale contro il Canada: guarda la diretta - Malaga,Italia-Canada in campo per la semifinale di Coppa Davis - Malaga,Italia-Canada in campo per la semifinale di Coppa Davis «Sono carichissimo», dice Jody Cecchetto dopo l’annuncio di Amadeus che lo ... si è anche reso disponibile per fare da tramite fra me e la squadra in Rai e mi ha detto “se hai bisogno chiamami”.La finale di Miss Italia 2022 non andrà in onda sulla Rai come a un certo punto si era pensato, la delusione di Patrizia Mirigliani ...