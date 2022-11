Dodici anni fa la drammatica scomparsa di Yara Gambirasio

(Di sabato 26 novembre 2022) Brembate di Sopra. Sono passatida quella sera che sconvolse tutti i bergamaschi. Erano le 18,40 del 26 novembre 2010 quando, una ragazzina di 13, scompariva nel nulla, dopo essere uscita dal centro sportivo del suo paese, Brembate di Sopra. Era stata lì per riportare uno stereo alla sua insegnate di ginnastica artistica. Una volta fuori dall’impianto, di lei non si seppe più nulla. La giovane ginnasta era sparita nel tratto di strada tra la palestra e l’abitazione – poche centinaia di metri – e aveva richiamato, nei giorni successivi, centinaia di persone impegnate a lungo nelle ricerche. La speranza che fosse ancora viva svanì esattamente tre mesi dopo: il 26 febbraio 2011, per caso, il suo cadavere venne ritrovato in un campo della zona industriale di Chignolo ...

Intersos

In particolare tra i 20 e i 25lo stipendio medio annuo non arriva a 10mila euro lordi . Proprio chi riceve questa cifra euro ognimesi il bonus totale sarà di 231 euro . Per chi invece ...È disponibile anche il responso delle stelle in merito alla classifica riguardante isegni ... È un momento interessante anche per chi è rimasto fermo per. Ora potete programmare con più ... Violenza di genere: Sarah, dodici anni e un padre violento | INTERSOS Alle ore 18.30 di ieri all 112 della Centrale Operativa dei Carabinieri di Teramo giungeva una telefonata dove alcuni familiari di un uomo di 91 anni di Valle Castellana segnalavano che ...MeteoWeb “Quella strada è diventata una trappola. È come se un gestore di una discoteca facesse entrate tutti, sbarra le porte poi scoppia un incendio. La provinciale n.8 per Rigopiano era l’unica via ...