Come sarà il tempo nel fine settimana

(Di sabato 26 novembre 2022) AGI - Un'area depressionaria centrata sul Tirreno meridionale determina condizioni di diffusa instabilità al meridione, su parte delle regioni centrali e sull'Emilia Romagna; la pressione sul resto delle regioni settentrionali è in aumento con ampie schiarite che tenderanno ad estendersi alle regioni centrali,riferisce il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare.previsto fino alle ore 06.00 di domani Nord - residui addensamenti sull'appennino romagnolo e aree limitrofe con deboli piogge in rapido miglioramento; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del nord; al primo mattino possibile formazione di foschie dense e locali banchi di nebbia in pianura padana. Centro e Sardegna - cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio orale su Lazio ed Abruzzo; neve sulle relative aree ...