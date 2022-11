Bocchetti senza licenza per allenare l’Hellas Verona | la nota dell’AIAC | «Assumeremo le dovute iniziative»

Salvatore, allenatore dell'Hellas Verona, non possiede ancora la licenza UEFA Pro per allenare in Serie A Salvatore, allenatore dell'Hellas Verona, non possiede ancora il patentino da allenatore UEFA Pro per allenare in Serie A. L'AIAC è dunque intervenuta con una nota ufficiale. COMUNICATO - Una ......furbizie né scorciatoie". Così, in una nota, l'Associazione allenatori calcio che sta ...del Verona dopo l'esonero di Gabriele Cioffi e l'affidamento della prima squadra a Salvatore, ...Grana non da poco per il Verona. L'AIC (Associazione Italiana Allenatori Calcio), ha infatti diramato un comunicato in cui chiede alla società scaligera di risolvere la ...Il tecnico non ha la licenza Uefa Pro per allenare in A, la guida tecnica risulta essere Dritan Dervishi. In una nota viene ricordato che bisogna “assumere comportamenti e scelte nel solco del reale r ...