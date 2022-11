Violenza sulle donne | all’aeroporto di Fiumicino la maxi scritta “No” su sfondo rosso

(Di venerdì 25 novembre 2022)– Un “No” contro la: è il messaggio forte, su, che oggi Aeroporti di Roma ha lanciato, al Terminal 1 partenze di, suiimpianti digitali, e dove transitano migliaia di passeggeri. Un messaggio diffuso poi anche sui social. Nel messaggio compare anche #NoViolenceAgainstWomenche Adr, per tutto novembre, sta utilizzando nel suo logo ufficiale, tramutato nel colore. “Una parola, due lettere: NO. Nella Giornata Internazionale per l’Eliminazione dellacontro le– sottolinea Adr – abbiamo deciso di utilizzare la forza di questa parola per mostrare ancor più ai nostri passeggeri, alle nostre persone e comunità quale sia la nostra ...

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, la Fondazione Marisa Bellisario presenta in anteprima il videoclip "L'amore non fa così" di Valentina Ambrosio oggi alla Sala Stampa della Camera dei Deputati alle ore 14. ... la presente lettera viene pubblicata in risposta alla puntata "104" della trasmissione 'Muschio Selvaggio" dello scorso 14 Novembre; oggi 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne, ci ... A questo si aggiunge, sin dal 2014, la "Rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere", strutturata su ufficiali di polizia giudiziaria – Marescialli e Brigadieri – inseriti ...