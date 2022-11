Uomini e Donne | ex corteggiatrice contro la redazione | “Non mi hanno permesso di andarmene”

Gianni Sperti ricopre il ruolo di opinionista nello studio dida tanti anni, secondo alcuni fan del programma da troppi anni. Nel corso dell'ultima puntata del dating show su Canale 5 , Gianni si è lasciato scappare considerazioni decisamente ...e la rete dei centri perautori di violenza Relive . Manuela Lanzarin, Assessore Sanità, ... ci tiene a ricordare: " Nell'azione di prevenzione e contrasto alla violenza contro le, ...Per gli andrologi la “sindrome del lenzuolo” colpisce 4 milioni di italiani, una sofferenza che per i maschi è ancora un tabù.Le iniziative. In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Arma dei Carabinieri ha organizzato una campagna di sensibilizzazione. Dire «N ...