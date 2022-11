Spider-Man | No Way Home | i 3 Peter Parker sono diventati dei Funko Pop

(Di venerdì 25 novembre 2022) Nella nuova lineaPop dedicata ai personaggi del Marvel Cinematic Universe stanno per esordire anche i 3di-Man: No Way. Finalmente arrivano iPop dei tredi-Man: No Way. La conferma della loro messa in commercio è giunta proprio negli ultimi giorni, rispondendo alle incessanti richieste dei fan dell'ultimo anno. ? stata proprio la dittaa rendere ufficiale la cosa, con un annuncio sul suo profilo Instagram, rivelando la prossima linea dedicata ai personaggi del Marvel Cinematic Universe. La nuova collezione, oltre ai tre protagonisti visti in azione in-Man: No Way(disponibili anche in un ...

Everyeye Cinema

J oe Jonas (33) ha rivelato di essersi presentato all'epoca alle audizioni per The Amazing. La scelta è però, come sappiamo, ricaduta su Andrew Garfield (39) che ha avuto il compito non semplice di vestire la tuta blu e rossa dopo Tobey Maguire. Instagram content This content ...Per lui lo spazio era finora un sogno nel cassetto, "irrealizzabile come diventare". Nata a Chiari in provincia di Brescia 30 anni fa, Comellini lavora invece presso il dipartimento di ... Spider-Man 4, grosse novità per il nuovo film della saga! I lavori stanno per partire Nella nuova linea Funko Pop dedicata ai personaggi del Marvel Cinematic Universe stanno per esordire anche i 3 Peter Parker di Spider-Man: No Way Home.Joe Jonas si è visto sfumare il ruolo di uno dei supereroi più amati, accaparrato dal collega Andrew Garfield ma, col senno di poi, sembra aver accettato di buon grado la «sconfitta» ...