Scoppia la lite durante una partita di calcetto | due persone accoltellate

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sarebbero stati feriti da un altro giocatoreunadiil 39enne e il 37enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, che si sono recati intorno all’una e trenta nel pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta, a Napoli, con diverse ferite di arma da taglio sul corpo. I sanitari hanno giudicato guaribili in 15 giorni le ferite multiple da taglio riscontrate e medicate ai due feriti. La versione dei fatti è al vaglio dei carabinieri. L’aggressione sarebbe scattata in una struttura sportiva che si trova in via Comunale Masseria Grande. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ilGiornale.it

PESCARA.la rissa in campo tra calciatori durante la partita. Dal diverbio al parapiglia che ... Tutto sarebbe nato da un diverbio tra due giocatori, da qui lae quindi la rissa cui ha fatto ...Risveglio tempestoso per la modella e attrice che attacca il videomaker: 'Non mi piacciono i tuoi scherzi' Al 'Grande Fratello Vip'latra Edoardo Tavassi e Sarah Altobello . Il risveglio è infatti tempestoso. Alla modella e attrice non piace il modo di scherzare del videomaker e senza peli sulla lingua gli dice ... Scoppia la lite per debiti di gioco. E il padre lo uccide a coltellate Le lacrime di Cristiano Ronaldo durante l'inno della sfida Mondiale tra Portogallo e Ghana: grande emoozione per il calciatore ex United ...Il ragazzo era titolare di una tabaccheria ad Alba. L'aveva dovuta chiudere ed era tornato dal genitore Hanno sentito dalla strada le grida e le richieste d'aiuto provenire dall'interno di un appartam ...