Roma | incendio questa notte in una rimessa Atac | filobus danneggiato dalle fiamme

(Di venerdì 25 novembre 2022). Momenti di tensionea seguito di unsviluppatosi all’interno di una. Lehanno lambito il pacco batterie di unma fortunatamente il rogo non ha provocato feriti. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco presenti anche gli agenti della Polizia di Stato., prima lo scontro tra un buse un’auto, poi il terribile: è mistero sull’identità della vittima L’nellaalle ore 01:15 circa, due squadre dei Vigili del Fuoco e un’autobotte, sono intervenute in Via di Monte Sacro 10 all’interno di una...

... cosi' come riformulato e arricchito per la nuova annualita', presentato quest'oggi a, presso ...doloso e istigazione al suicidio e ha ringraziato le ragazze, i ragazzi e i docenti dell'...Cagliari. I Vigili del Fuoco di Cagliari sono intervenuti alle 8:00 di questa mattina, per spegnere unche si è sviluppato al piano piano superiore di un'abitazione in viaa Quartu Sant'Elena.Allarme nella serata di ieri, giovedì 24 novembre 2022, in corso Giulio Cesare angolo via Cherubini a Torino, dove un bus della linea Se2, che stava rientrando in deposito dopo avere concluso il servi ...Alberto Angela con il nuovo libro “Nerone. La rinascita di Roma e il tramonto di un imperatore”, in uscita per HarperCollins – Rai Libri, è il primo ospite di “Aspettando il Salone”, il percorso di av ...