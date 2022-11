Qatar 2022 – Mbappé segnerà ancora e Vinicius inizierà

(Di venerdì 25 novembre 2022) La prima giornata del Mondiale a proposito della produzione offensiva certifica qualche certezza e propone qualche dubbio. La sensazione è che Mbappè continuerà a segnare e ne potrà fare anche di più. Eprima o poi si sbloccherà. La Top Ten dei tiri in porta dopo i primi 90 minuti (o meglio, 95, 100, 105 e così via…) suggerisce alcune ipotesi per il futuro.É UNA MACCHINA – Curiosamente, la stella del Psg ha segnato nel modo meno consueto del suo repertorio, con un gol di testa a pochi metri dal portiere. Capace di 7 tiri in porta, è difficile pensare che il suo contributo di gol non vada ad aumentare nel corso della manifestazione.GIROUD 50% – Doppietta e 4 tiri. Il milanista ha un’altissima resa delle sue prestazioni. Di solito quelli che fanno così sono serissimi candidati al titolo finale.IL CANADA SI SBLOCCHERA’? – A far ...

