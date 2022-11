Massimo Colaci | “Grande continuità nelle prestazioni”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 25 novembre 2022) All’indomani della bella affermazione con Modena, subito al PalaBarton oggi pomeriggio i Block Devils per preparare la gara di domenica a Cisterna. Sul match di ieri le parole del libero e di coach Anastasi Subito in palestra oggi pomeriggio la Sir Safety Susa Perugia.Si sono spente da poco le luci del PalaBarton dopo la bella e netta vittoria in tre set dei Block Devils contro Modena, ma è già tempo di rimettersi in moto perché il calendario non concede sconti e domenica si scende di nuovo in campo a Cisterna per la nona di Superlega.La squadra svolgerà una seduta di lavoro fisico e defaticante, domani subito partenza per la città pontina, prima tappa di un lungo viaggio che poi farà scalo a Duren in Germania per la terza giornata di Champions di martedì 29 novembre.Tanti impegni dunque, ma morale certamente altissimo in casa Perugia. La vittoria convincente e gli applausi ...