Lorenzo Biagiarelli | le parole inaspettate di Selvaggia Lucarelli

Leggi su biccy

(Di venerdì 25 novembre 2022)non è di certo una donna che ha problemi con le, riesce sempre a spiegarsi al meglio (e a mietere vittime quando parte all’attacco), forse le uniche volte in cui sembra spiazzata è quando deve esternare i suoi sentimenti verso una persona a lei cara. Questo è successo anche nell’attuale edizione di Ballando con le Stelle, in cui la giornalista si è trovata davanti il fidanzatoin tutte le puntate. Ieri però lasi è aperta ed ha fatto una bellissima dedica al compagno, nel giorno del suo compleanno: “Tu sei questo. Sei la persona più giusta e generosa che abbia mai conosciuto. La spalla a cui appoggiarsi con la mano, quella su cui mettere un piede per tuffarsi un po’ più in là. Hanno ragione mio padre e i gatti a preferirti a ...