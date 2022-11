LIVE Sci di fondo | Sprint Ruka 2022 in DIRETTA | Francesco De Fabiani in semifinale! Pellegrino ai quarti

(Di venerdì 25 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.22: Benein salita! 13.21: Caduto Mannila 13.19: C’è Federiconella quinta e ultima batteria. Questi i protagonisti: Cerny (Cze), Mannila (Fin), Moilanen (Fin),(Ita), Chappaz (Fra), Himma (Est) 13.17: Volata di testa per il francese Jouve che si impone davanti al norvegese Golberg. Nessun ripescato 13.14: Al via nella quarta batteria Golberg (Nor), Wiig (Nor), Vuorinen (Fin), Jouve (Fra), Schoonmaker (Usa), Matassov (Kaz) 13.12:DEC’E’! L’azzurro chiude al secondo posto ed è in semifinale. Vince Taugboel. nessun altro ripescato 13.07: C’èDeal via nella terza batteria. Questi i protagonisti: Chanavat (Fra), Taugboel (Nor), De ...

OA Sport, ovviamente, vi proporrà la DIRETTAscritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco.Inizia la rincorsa alla Sfera di cristallo, sia quella generale, sia quella di sprint, con il solito grande favorito: il norvegese Johannes Høflot Klæbo. La Coppa del Mondo didi fondo 2022 - 2023 non parte sotto i migliori auspici. A Ruka, infatti, il fine settimana non vedrà soltanto i discorsi su un sistema di punteggio che ha come prima caratteristica quello di non ...