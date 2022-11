Galles-Iran 0-0 a fine primo tempo | gol annullato per fuorigioco a Gholizadeh

All'Ahmad bin Ali Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Ahmad bin Ali Stadium va in scena il match valido per la seconda giornata del Mondiale in Qatar trae ...2022 - 11 - 25 11:12:43 10': la sfida traè vivacissima! Le due squadre sono scese in campo con il piglio giusto. Bale nei primi dieci giri d'orologio non ha ancora toccato palla. 2022 -...Tolto il cappello 'rainbow' a Laura McAllister, ex calciatrice gallese, omosessuale, candidata al Consiglio della Fifa: "Atto intimidatorio" ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...