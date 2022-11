Dalla Rai a sorpresa su Maradona | “Aveva capito tutto!”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il 25 novembre non è una giornata come tutte le altre per la città di Napoli, per l’Argentina e per tutti gli appassionati di calcio. In questo giorno, infatti, due anni fa ci lasciava Diego Armando, icona entrata per sempre nell’Olimpo dei grandi del calcio e dello sport in generale. Anche oggi, come successo lo scorso anno, tutta Napoli si è unita per commemorare insieme El Pibe de Oro con una serie di iniziative in vari luoghi della città come il murales situato ai Quartieri Spagnoli, diventato quasi una sorta di santuario in onore del campione argentino. Foto: Getty Images- Il ricordo di Diego ArmandoCollovati: “ragione sulla Fifa” Anche nel corso della trasmissione Il circolo dei Mondiali, in onda su Rai 1 al termine di ogni gara serale dei Mondiali in Qatar, si è ...