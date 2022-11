Uruguay-Corea del Sud in tv | data | canale | orario e streaming Mondiali Qatar 2022

(Di giovedì 24 novembre 2022) Alle 14:00 di giovedì 24 novembredel Sud scenderanno in campo con l’obiettivo dei tre punti nel gruppo H del Mondiale di. La partita potrà essere seguita in diretta su Rai 2 e Rai 4K, oltre che insulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e le pagelle dei giocatori in campo. Senza dimenticare la moviola in un Mondiale che di episodi dubbi e controversi ne sta offrendo molti. L’appuntamento alle 14:00. SportFace.

AMMONITI: 36' Fai (C); 64' Elvedi (S), 83' Akanji (S) ARBITRO: Facundo Tello (Argentina)del Sud (gruppo H, ore 14) Portogallo - Ghana (gruppo H, ore 17) Brasile - SerbiaLa sfida tradel Sud presenta le stesse quote con Cavani e compagni favoriti nei confronti della Nazionale asiatica.All. Bento All’Education City Stadium di Al Rayyan oggi alle 14 l'arbitro francese Turpin darà il via alla sfida tra Uruguay e Corea del Sud, primo incontro del Gruppo H in questo Mondiale. L'altro si ...Terzo confronto ai Mondiali tra Uruguay e Corea del Sud con i sudamericani sempre vincenti negli altri due incroci. La Celeste, per la prima volta dal 2002, non sarà guidata da Oscar Washington Tabare ...