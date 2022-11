Tra quanto avremo davvero un robot domestico? | Ballarani e la nuova frontiera di Google | Amazon e Tesla

(Di giovedì 24 novembre 2022) Gianluigi, imprenditore digitale e co-fondatore di Hudi, parla a Libero Tv delle ultime novità sui: "ha presentato undotato di ruote e un braccio meccanico che è in grado di muoversi e svolgere attività complesse a partire da generici testi in inglese. Ha imparato a fare ciò che gli viene richiesto tramite internet. Nella dimostrazione nella sede diil ricercatore ha semplicemente detto aldi avere fame e quello gli ha consegnato un pacchetto di patatine che era sul tavolo: ha compreso quello che gli era stato chiesto e ha fatto una ricerca sul web per trovare una risposta e agire. Questo è un passo avanti nell'obiettivo di crearein grado di "vivere" in un sistema complesso e di avere a che fare con le richieste ...

