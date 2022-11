TFA sostegno VIII ciclo 2023 | diventa docente di sostegno | corso di preparazione | con simulatore per la preselettiva 100 euro | a richiesta proroga di una settimana

Orizzonte Scuola

... del ministero dell'Istruzione, di Eurostat e Ocse conferma che in un decennio la percentuale di docenti dia tempo determinato sul totale delè passata da un terzo a quasi due ...Nel Dpcm in lavorazione al ministero non si ripeta l'errore del Tirocinio formativo attivo () a numero chiuso, all'origine dell'attuale grave carenza di docenti specializzati sule in ... Sostegno, Pittoni (Lega): “Troppi docenti non specializzati. Chi ha 3 anni di esperienza deve accedere al Tfa sostegno” La questione sostegno resta centrale: non solo le cattedre ancora vuote ma anche il problema di quelle coperte che per andare incontro all'emergenza sono occupate per circa la metà da insegnanti privi ...Insegnanti di sostegno: pubblicato il decreto del Miur sulla nuova procedura di reclutamento per i docenti si ogni ordine e grado. Ecco cosa cambia con il prossimo bando di concorso.