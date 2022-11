Suora arrestata a Ischia | il gip concede i domiciliari

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Ha lasciato il carcere dove era detenuta lala scorsa settimana per le presunte violenze ai danni dei bambini ospiti dell’istituto religioso di Casamicciola: il gip Federica De Bellis ha infatti concesso gli arrestia Marie Georgette Rahasimalala che potrà dunque scontarli in un istituto religioso romano. Larisulta indagata assieme ad altre tre per i maltrattamenti sui bambini dell’istituto Santa Maria della Provvidenza a seguito di un’inchiesta durata tre mesi e condotta dai carabinieri della compagnia di; per la prossima settimana il Tribunale del Riesame esaminerà anche le posizioni delle altre suore coinvolte nell’inchiesta e tuttora gravate dalla misura cautelare del divieto di dimora nella ...

Marie Georgette Rahasimalala, una delle quattro suore indagate nell'ambito degli episodi di violenza perpetrate danni di bambini nell'istituto di Santa Maria d ...