Sostenibilità | Amazon presenta i suoi hub di micromobilità

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 24 novembre 2022) BERGAMO –ha annunciato il lancio di quattro hub diin Italia, nelle città di Milano, Napoli, Genova e Bologna, per rendere le consegne dell’ultimo miglio più sostenibili. Gli hub favoriscono infatti nuovi metodi di consegna, come ad esempio l’impiego di mezzi elettrici a zero emissioni. Come ha spiegato a margine dell’assemblea annuale di ANCI a Bergamo Giorgio Busnelli, Direttore Categorie Largo Consumo diin Europa: “Siamo orgogliosi dire quattro hub diin Italia, grazie ai quali raggiungeremo i nostri clienti e consegneremo i nostri prodotti con cargo scooter elettrici, come quello alle mie spalle, che ci consentiranno di decarbonizzare, di ridurre le emissioni delle consegne e anche di ridurre la congestione nel traffico ...