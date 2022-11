Psichedelia cosmica

Il Quotidiano Italiano - Nazionale

... Nobody , il progetto di Giulia Tudisco, giovane romana di stanza a Londra che tra pop evoluto ed alternative rock affronta delicati temi esistenziali; infine la modernaed ...... sgretolando tracce di, ambient e industrial music sotto dense nuvole chitarristiche e ... che dissangua il cuore più grandguignolesco del gothic rock, per approdare verso la musica, ... Rock Contest 2022, al via le semifinali: 17 e 24 novembre la finalissima al Viper Theatre La musica in streaming è una grande invenzione e non tornerei mai indietro. Però la dissoluzione del supporto fisico ci ha tolto la possibilità di inciampare in certe coincidenze che possono capitare ...