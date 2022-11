MarCloger | “Immerso ma non perso” | l’intervista

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 24 novembre 2022) CONEGLIANO –nel verde delle colline del Prosecco di Conegliano incontriamo il cantautore trevigiano(all’anagrafe Marcello Calogero) dopo la recente pubblicazione del suo ultimo singoloMA NON, brano molto intenso e particolare, soprattutto nel Testo, all’interno del quale ci parla di uno “Stato d’animo perfetto”, e la cosa ci incuriosisce non poco. Marcello, ci puoi approfondire il tuo pensiero? «Guarda, in questo brano descrivo, attraverso la mianale prospettiva, lo stato d’animo ideale ad accogliere le migliori riflessioni e le più efficaci introspezioni. Stato d’animo “perfetto”, appunto come dico nel brano, che si manifesta e si raggiunge in una particolare situazione, ovvero quando vengono a crearsi la particolare combinazione e la contestuale presenza di ...