LIVE Portogallo-Ghana 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | primo tempo poco entusiasmante

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:52dai ritmi letargici, ilha fatto la partita e ilsi è di fatto limitato a difendere la propria porta con tutti i propri mezzi. Eccezion fatta per due occasioni avute da Cristiano Ronaldo nei primi 10? e per il gol annullato allo stesso CR7 a causa di un fallo in attacco, ilnon è riuscito a creare granché. 45’+2? FINISCE QUI IL. 45’+1? Saranno due i minuti di recupero. 45’+1? Cartellino giallo per Kudus, brutto fallo su Joao Cancelo. 44? Joao Cancelo prova un cross filtrante, ma non trova nessun compagno. 42? Ronaldo prova il sinistro, ma viene murato dalla difesa ghanese. 40? 5 minuti alla fine del...

Allo Stadium 974, il match valido per la prima giornata dei Mondiali trae Ghana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadium 974 va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar trae ...LE FORMAZIONI UFFICIALI: in arrivo. Ghana : in arrivo.• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ GHANA: Ati Zigi, Seidu, Djiku, Salisu, Amartey, Rahman, Partey, Abdul Samed, Kudus, Iñaki Williams, An ...Sport - Allo Stadium 974, il match valido per la prima giornata dei Mondiali tra Portogallo e Ghana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo ...