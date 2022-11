Kanye West “mostrava ai suoi dipendenti video porno di lui e Kim Kardashian” Il rapper accusato di “comportamento predatorio soprattutto nei confronti delle donne”

(Di giovedì 24 novembre 2022) “malato e” nei, creazione di “un ambiente di lavoro tossico”, commenti a fondografico. Le accuse che piovono in queste ore addosso arischiano di mettere ancora più in crisi la sua carriera, la sua immagine e persino le sue collaborazioni milionarie. L’effetto domino, di quelli clamorosi, è cominciato il mese scorso dopo che alle sfilate di Parigi ilprima insultò una giornalista poi pronunciò una serie di frasi antisemite. Così, uno dopo l’altro sono saltate le partnership tra la sua linea di moda, Yeezy, e brand come Gap, Balenciaga e Adidas. Ma il peggio non era ancora arrivato.MOSTRA I...

fashionmagazine.it

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo È uscita una nuova accusa rivolta a: pare che il rapper e imprenditore mostrasse immagini e filmati pornografici dell'ex moglie Kim Kardashian allo staff che lavorava per lui, quando ancora il suo marchio Yeezy collaborava ...Dopo aver riattivato gli account di Donald Trump ,e altri personaggi pubblici , Elon Musk potrebbe ripristinare tutti quelli attualmente bloccati. Ieri sera ha avviato l'ennesimo sondaggio di 24 ore per chiedere un parere ai suoi 118 ... in vendita a 20 dollari con il logo Ye24: Kanye West: i capi realizzati con Adidas e Balenciaga diventano merchandising elettorale Leggi su Sky TG24 l'articolo Kanye West mostrava ai suoi dipendenti foto e video porno dell’ex moglie Kim Kardashian ...Il rapper ha annunciato l’intenzione di mettere sul mercato la sua collezione privata dei capi realizzati con gli ex partner a prezzi popolari, per sostenere la sua corsa elettorale alla presidenza Us ...