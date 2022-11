IRIS CERAMICA GROUP RICEVE IL “PREMIO INDUSTRIA FELIX”

Leggi su lombardiaeconomy

(Di giovedì 24 novembre 2022)ha ottenuto il prestigioso “– L’Italia che compete” ed è stata insignita dell’Alta Onorificenza di Bilancio.è stata insignita dell’Alta Onorificenza di Bilancio nel 45°evento del– L’Italia che compete 2022, giunto alla sua 3a edizione nazionale, per essere rientrata “tra le Top imprese con sede legale in Italia per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved a conduzione femminile”. Roma. La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì 24 novembre a Roma all’Università Luiss Guido Carli, nella prestigiosa Aula Magna Mario Arcelli, alla presenza di Gennaro Sangiuliano, Ministro della ...