(Di giovedì 24 novembre 2022) Al Mondiale inoggi va in scena undel Sud, ovvero i due calciatori del Napoli,e Kim da avversari. La partita è in programma alle 14.ha debuttato in Nazionale dieci mesi fa, ricorda il Corriere dello Sport, il 27 gennaio. Il quotidiano sportivo scrive: “Quasi coetanei,25 anni e Kim 26, ma la differenza tra l’uruguaiano e ilno in nazionale è tutta a favore del centrale diventato un idolo a Napoli: 8 presenze44. Entrambi, però, saranno debuttanti oggi in un Mondiale, dal momento che Kim quattro anni fa dovette saltare la Russia per un infortunio. Ma ora è arrivato anche il suo momento”. Kim ha parlato della partita di oggi, le sue ...

IlNapolista

... 44 presenze contro le 8 del compagno Ci Napoli 12/10/2022 - Champions League / Napoli - Ajax / foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto: Kim Min Jae Al Mondiale inoggi va in scena un...... i campioni d'Italia rossoneri hanno vinto il primodella stagione in Serie A: 3 - 2 con ... l'Inter ha fornito un nazionale in meno del Milan ai Mondiali in: 6 ( Brozovic, de Vrij, ... In Qatar è derby napoletano: si sfidano Uruguay e Corea del Sud, Olivera contro Kim - ilNapolista Tocca a Kim, il colosso della difesa del Napoli fa l'esordio oggi ai Mondiali con la Corea del Sud e sarà derby con Olivera, il terzino dell'Uruguay, suo compagno di squadra in ...01:01 Prima GdS - Derby in Supercoppa da Milano a Riyad 00:38 Prima CdS - Dumfries via a giugno. Nessuna novità sul fronte Skriniar 00:00 Lukaku in tribuna, Lautaro in offside: due giorni senza Inter, ...