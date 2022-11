Gucci | con l’uscita di Alessandro Michele finisce un’era della moda

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 24 novembre 2022)ha salutato ufficialmente, che da oggi non sarà più direttore creativomaison fiorentina dopo sette anni di onorato servizio. Ma si è unito alla famiglia dicirca 20 anni fa, guidandola verso il successo a partire dal 2015.ha regalato i suoi anni di gloria alla storia di, maison fiorentina che ha accompagnato per un ventennio, sette in qualità di direttore creativo. Sotto la sua guida, la casa d’altaha raggiunto strabilianti obiettivi, ma per il designer romano è giunto il momento di cambiare. Non è mai facile mettere un punto ad un’avventura, per quanto meravigliosa sia stata. Diverse voci di corridoio hanno preceduto l’annuncio ufficiale da parte ...