Un altro problema fisico e qualche timore nel ritiro della. Stavolta a fermarsi durante l'allenamento è stato Kingsley Coman . L'ex juventino è alle prese con unfastidio muscolare e non ha completato la seduta con i compagni. Il francese del ...Adesso, a Parigi, il quadro registra che la Germania scende al 20,8%, lasale appena al 18,...2% del budget Esa, incalo rispetto all'11,4% di Siviglia'. 'L'Italia sta dimostrando di ... Francia: leggero fastidio muscolare per Coman, stop precauzionale in allenamento Doha, 24 nov. - (Adnkronos) - Un altro problema fisico e qualche timore nel ritiro della Francia. Stavolta a fermarsi durante l allenamento è stato Kingsley Coman. L ex juventino è alle prese ...Martedì sera il mondo intero ha iniziato a capire l'incredibile forza di Theo Hernandez: la Coppa del Mondo in Qatar permetterà a tutti di scoprire lo ...