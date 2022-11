Fra i candidati laici del Csm spunta Borrè | incubo di Conte e Grillo

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 24 novembre 2022)il nome dell’avvocato romano Lorenzo, spina nel fianco dei Cinquestelle e difensore degli espulsi M5S fra iche si sono proposti fra i cosiddetti “” per il prossimo Csm. Vero e proprioin casa M5S, spauracchio per Beppee Gianroberto Casaleggio sin dagli albori del Movimento, Lorenzo Borré, l’avvocato a capo delle battaglie legali dei delusi grillini, è in corsa come candidato per il Consiglio superiore della magistratura, tra i nomi sui quali saranno chiamate a votare le aule parlamentari. E, dunque, fra i votanti ci saranno anche deputati e senatori eletti nelle file del M5S. Un Movimento trasformato in questi mesi velocemente in partito daper incassare il 2 per mille e che, proprio per la caparbietà di questo ...