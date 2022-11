Femminicidio e violenza di genere | il Senato approva la commissione d’inchiesta I numeri in Italia e ne Lazio

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 24 novembre 2022) “Questo governo è e sarà sempre in prima linea per combattere lasulle donne e la terribile piaga del. È la forma estrema dellapiù brutale”. Le parole pronunciate dal Premier Giorgia Meloni ad inizio settimana, ad un evento chiamato “Mai più Sole”. Montecitorio, hanno fatto da apripista alla leggeta oggi in. Ok delad unasuldiCon 139 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, ilil disegno di legge “Istituzione di unaparlamentaresule su ogni ...