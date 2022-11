Cosa vuol dire essere in prima linea davanti alla guerra La testimonianza di 5 ambasciatori

(Di giovedì 24 novembre 2022) Minacce ibride e convenzionali, sicurezza cibernetica, tutela delle infrastrutture strategiche, fondi per la ricostruzione dell’Ucraina e assistenza al Paese per resistere all’invasione russa. Questi i temi affrontati nel convegno “Il futuro dell’Europa di fronte alle nuove minacce”, organizzato dRappresentanza italiana della Commissione europea in collaborazione con Formiche.net, la Repubblica Ceca – presidente di turno dell’Ue – e le ambasciate di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia, e moderato dalttore di Formiche.net, Giorgio Rutelli. Che ha introdotto la serata con l’obiettivo di raccontare, a un pubblico italiano che vede il conflitto da lontano,in. La Repubblica Ceca guida il semestre europeo e lo ...

IL GIORNO

dire circa 44 franchi al chilo. Il prezzo "è di gran lunga inferiore alle tariffe abituali ... Per la società l'obiettivo principale è scoprirepensano i consumatori del nuovo prodotto: a ...Trasparenzadire 'vedere chiaro' negli scambi sociali; legalitàdire convivere con regole ... Quando mi nominarono non sapevo nemmenofosse un organismo di vigilanza, sono andato a ... Debito globale mondiale record: a quanto ammonta e cosa vuol dire (e perché preoccuparsi) cosa c'è oltre il calcio giocato e cosa vuol dire essere direttore o dirigente, così da decidere quello che diventerò". A quale ds si ispira "Ne ho avuti tanti, la fortuna è averli conosciuti, averci ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...