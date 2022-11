Coppa Davis 2022 | Fabio Fognini decisivo | a 35 anni il sogno di una vita da realizzare

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 novembre 2022) Chiamatelo “Man”., quando indossa la maglia azzurra, ha saputo spesso trasformarsi in quel leader, capace di caricarsi sulle spalle la squadra e trascinarla. Viene in mente il successo pazzesco di Buenos Aires (Argentina) del 2017, quando l’azzurro, rimontando da due set di svantaggio contro Guido Pella, seppe prevalere on il punteggio di 2-6 4-6 6-3 6-4 6-2 dopo 4 ore 15 minuti di partita. Riavvolgendo il nastro potremmo considerare il 2014, quando nei quarti di finale a Napoli il Bel Paese affrontava i britci guidati da Andy Murray. La situazione si era messa male dopo il doppio, sotto 2-1. Serviva la magia contro Andy per riportare in carreggiata la compagine tricolore. Una partita perfetta contro il forte scozzese, magari non così in sintonia sul rosso, ma comunque molto temibile. Un 6-3 6-3 ...