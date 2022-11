Alberto Matano | annuncio a “La vita in diretta” | «Ci dobbiamo salutare»

Leggi su tvzap

(Di giovedì 24 novembre 2022) NEWS TV.e Lainsu Rai 1 sono travolti dall’ondata Mondiali. Infatti le messe indelle partite svolte in Qatar coincidono con alcuni dei programmi soliti del palinsesto italiano. Non solo Lainma anche Ballando con le stelle. Ecco come ha salutato il pubblico. >>verso Canale 5? L’indiscrezione agita i fan: ecco come stanno le cose“spettinato” dai Mondiali Lainfa parte di quei programmi che subiranno significative modifiche a causa dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar. Si giocheranno 4 gare al giorno fino 2 dicembre e cioè fino al ...