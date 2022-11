Una persona morta e altre 9 ferite in nuovi raid aerei turchi in Siria

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Almeno una9 sono rimasteneimessi a segno oggi dallaa nella provincia di Al-Hasakah, nel nord-est della. Lo ha riferito l’Osservatoriono per i diritti umani, precisando che la vittima è un membro della coalizione arabo-curda Forze democratichene (Sdf). Sono otto gli attacchi compiuti questa mattina da Ankara con droni, che hanno preso di mira in particolare impianti di petrolio e gas nelle aree controllate dalle Sdf, secondo quanto spiegato dall’ong. Tra i feriti figurano sei lavoratori impegnati in siti petroliferi e tre membri delle Sdf. L'articolo proviene da Ildenaro.it.