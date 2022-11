Totti ricopre Noemi d' oro | a Dubai con bracciale | collier e l' anello da 5 carati con giallo È la prova che svela la bugia?

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Loro tornavano da, lei da New York. All'aeroporto di Fiumicino si è sfiorato l'incidente diplomatico. Protagonisti i solitie Ilary, conBocchi ormai parte...

leggo.it

... suocero die padre della conduttrice dell'Isola oltre che di Silvia (la quale lavora con e per la coppia con il marito) e Melory (optometrista e influencer ), ruolo chein virtù della ...... suocero die padre della conduttrice dell'Isola oltre che di Silvia (la quale lavora con e per la coppia con il marito) e Melory (optometrista e influencer), ruolo chein virtù della ... Totti ricopre Noemi d'oro: a Dubai con bracciale, collier e l'anello da 5 carati (con giallo). È la prova che Francesco Totti e la nuova questione del cane regalato da Noemi Bocchi, magicamente sparito: che fine ha fattoLa separazione Totti-Blasi affronta un nuovo capitolo: Ilary potrebbe sfrattare la scuola calcio dell'ex marito, capitolo importante nel loro impero anche per il ruolo del fratello Riccardo ...