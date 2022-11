Saurini | “Gaetano via da Napoli? Vi spiego su cosa sta riflettendo”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Giampaolorisponde alla domanda seandrà via da: secondo lui il calciatore stasu un aspetto Giampaolo, ex allenatore delPrimavera, si è soffermato sulle posizioni di Gianlucaed Alessio Zerbin a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show. Questo il suo commento: “e Zerbin hanno poco spazio, ma ilè una macchina che gira troppo bene per essere modificata anche nelle minime cose. Spalletti ha un meccanismo perfetto tra le mani e nessuno al mondo interverrebbe su una perfezione simile. Ilè una squadra godibile, si diverte e diverte tutte le squadre in campo”. PerGianlucanon può ...

