Sampdoria | Ferrero | «I tifosi venissero a lavorare»

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Le parole di Massimo, ex Presidente della, sul suo rapporto con iblucerchiati che lo avevano contestato Massimo, ex Presidente della, è tornato a parlare al programma televisivo Belve. L’ACCUSA DI– «Non sono stato capito. A Marassi mi insultano perché ho detto che il loro inno non era bello, era bello invece quello della Roma, e ihanno cominciato a insultarmi e io non ho detto scusate tanto. Ma non me ne è fregato un cavolo, perché isi sentono padroni delle società,». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dopo Noemi e Nancy Brilli, questa volta è il turno di Massimo, imprenditore ed ex presidente della, che compare in televisione per la prima volta dopo l'uscita dal carcere. 'Io le macchiette le porto in tintoria...' Belve, l'ospite fa un amaro sfogo: 'I tifosi dellami insultano' Come tutti sapranno molto bene dal 2014 Massimoè diventato il ... Scontro in diretta tra la conduttrice di Belve e l'imprenditore Massimo Ferrero Questa sera Francesca Fagnani chiuderà questo ciclo di ...