Rogo nella notte sulla spiaggia di Anzio | in fiamme uno stabilimento balneare

(Di mercoledì 23 novembre 2022)ad, sul litorale romano, che ha interessato loLido del Corsaro,via Ardeatina. Lesi sono sviluppate verso la mezzae hanno rapidamente avvolto la struttura di legno causando gravi danni, nonostante le ingenti piogge della giornata. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno indagandonatura dell’incendio. Non si esclude un atto doloso. (fonte Agi) Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è ...

Il Secolo XIX

Nuovo incendionotte a Gela, questa volta in via Generale Cascino dove, intorno alle 3, ignoti hanno dato ... Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il. L'autovettura è ...E alle volte quei posti, così remoti ma comunque contemplabilinostra immaginazione, ... il teologo che criticò aspramente la Chiesa di Roma e venne arso sulqualche tempo dopo . E in ... Dopo il rogo nella sede di Taggia l’azienda Marr colpita anche in Emilia La criptofinanza conquista ancora una volta le prime pagine dei media. Questa volta con la bancarotta di Ftx, la seconda piattaforma exchange più grande nel mondo, dopo Binance. Le exchange solitament ...Difficile che non sappia davvero nulla di quella storia. Difficile che non abbia raccolto - fosse anche solo per sentito dire -, spunti o retroscena legati a quel fattaccio avvenuto nel ...